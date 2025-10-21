Siemens Mobility ve Voestalpine’den raylı sistem üretiminde yeşil çelik kullanımını artırmak için iş birliği

Alman teknoloji grubu Siemens’in demir yolu ulaşım sistemlerinde uzmanlaşmış bağlı kuruluşu Siemens Mobility, raylı taşıt üretiminde yeşil çelik kullanımını artırmak üzere Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine AG ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında 2025 yılında Siemens Mobility’nin temin edeceği çeliğin yaklaşık 1/5’i Voestalpine’in Greentec marka yeşil çeliğinden oluşacak ve şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinde temin hacmini artırabilecek.

2022 yılında Siemens Mobility, Graz’daki küresel yetkinlik merkezinde boji üretiminde yeşil çelik kullanımına yönelik pilot proje başlatmıştı. Bu merkezde her yıl yaklaşık 3.000 adet boji yeşil çelik kullanılarak üretiliyor.

Raylı sistem üretimine yeşil çelik entegrasyonu

Voestalpine’in Greentec marka yeşil çeliği, Linz tesisinde düşük karbonlu teknolojilerle üretiliyor ve bu sayede geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla karbon emisyonlarında %70’e varan düşüş sağlanıyor.

Siemens Mobility, boji, lokomotif ve yolcu vagonu üretiminde halihazırda emisyonu azaltılmış çelik kullanıyor ve üretim hatlarında emisyonu azaltılmış çeliğin payını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Tedarik anlaşması, Siemens Mobility’nin 2030 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarını %90 azaltmayı ve 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen sürdürülebilirlik stratejisini doğrudan destekliyor.