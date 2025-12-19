 |  Giriş 
Severstal: Rusya inşaat sektöründe çelik talebi 2025 sonuna kadar %10 düşecek

Cuma, 19 Aralık 2025 15:11:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Rus haber ajansı TASS’a gönderilen basın bülteninde Rusya inşaat sektöründe çelik talebinin 2025 yılının sonuna kadar %10 oranında gerilemesini beklediğini ifade etti. Şirket bu görünümün ülkedeki başlıca çelik tüketen sektörlerde görülen genel zayıflığı yansıttığını belirtti.

Severstal, inşaat sektörünün çelik talebindeki daralmanın yüksek politika faizi, yeni başlatılan inşaat projelerinin düşük seviyede kalması ve yatırım faaliyetlerini destekleyen finansman araçlarının kademeli olarak azaltılması gibi çeşitli faktörlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Şirket ayrıca 2025 yılında tüm son kullanıcı sektörlerde çelik tüketiminin düşmesini beklediğini kaydetti. Makine imalatı sektöründe çelik tüketiminin zayıflayan sanayi üretimi ve yatırım faaliyetleri nedeniyle %32’ye varan oranlarda gerileyebileceği öngörülürken, enerji sektöründe ise projelerin ertelenmesi ve yeni petrol kuyusu sayılarının azalması nedeniyle çelik tüketiminin %19 düşmesi bekleniyor.


