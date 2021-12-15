Severstal ihracat pazarlarına tedariki artırdı ve satış pazarlarını genişletti

Çarşamba, 15 Aralık 2021 12:42:35 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal’ın Enerji Satış ve İş Geliştirme Direktörü Dmitry Goroshkov, şirketin 2021 yılına ilişkin verilerini paylaştı.

Buna göre Severstal, Güney Amerika (Brezilya, Peru) ve Kanada dahil olmak üzere bir dizi yeni bölgeye gerçekleştirdiği sevkiyatlarla satış pazarlarını önemli ölçüde genişletti. Şirket ayrıca Avrupa, MENA, Güney ve Kuzey Amerika’daki müşterilerle karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar geliştirmeye devam ediyor. Severstal Kanada’daki yerel distribütörlerle olan iş birliğini güçlendirdi.

Dmitry Goroshkov, bu yıl Izhora Pipe Mill’in siparişlerinde ihracatın payının 2020’ye göre 11 puan arttığını ve geniş çaplı boruların enerji segmenti için önemini koruduğunu belirtti. Bu yıl ihracat pazarlarına tedarik edilen miktar 2020’ye kıyasla iki katından fazla arttı.

Bu yıl Severstal, hidrojen boru hatları üretimini 2022 yılı gibi erken bir tarihte geliştirmek amacıyla birkaç pazar lideriyle bir araya gelerek, hidrojen taşımacılığı da dahil olmak üzere yeni fırsatları keşfetmeye devam etti.

Şirket ayrıca, Rusya’da yenilenebilir enerji sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlayan rüzgar enerjisi sektöründeki varlığını güçlendirdi. Severstal ve Renovables S.L.’nin ortaklığı WindarSeverstal, rüzgar türbinleri için 340’ın üzerinde çelik kule üretti.