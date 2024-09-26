Severstal Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin inşaatına başladı

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin ana merkezinin inşaatına başladığını duyurdu. 97 milyar RUB (1,05 milyar $) yatırım yapılan projede düşük karbonlu yüksek kalitede çelik üretimi için teknolojik altyapının kurulması amaçlanıyor.

Severstal Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, yapılan basın açıklamasında projede gecikme yaşanmadığını ve tesisin 2026 yılında devreye alınmasını beklediklerini ifade etti.

Proje kapsamında Cherepovets tesisindeki yüksek fırın kendi peletini kullanabilir hâle gelecek ve çevreyi olumsuz etkileyen birimler devre dışı bırakılacak. Pik demir üretim modelinin değişmesiyle birlikte yılda 2 milyon mt’dan daha fazla karbon emisyonu ve 96.000 mt’dan fazla kirletici madde bertaraf edilecek.