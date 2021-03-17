SEAISI: ASEAN-6 ülkeleri hurda ihtiyaçlarını çoğunlukla iç piyasadan karşılıyor

Çarşamba, 17 Mart 2021 16:23:14 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) açıklamasına göre, ASEAN-6 bölgesinde yılda 28-29 milyon mt yarı mamul üretmek en az 30 milyon mt hurda gerektiriyor. Bölgenin hurda talebinin %70’i yerel tedarikçilerden karşılanırken, geri kalan %30’u ithal ediliyor.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, Endonezya’nın hurda talebi 2019 yılında 8,4 milyon mt olurken, 2020 yılının ilk yarısında yalnızca %2 artış gösterdi. 2019 yılında 3,2 milyon mt seviyesinde yer alan Malezya’nın hurda talebi ise 2020 yılının ilk yarısında çelik üretim kapasitesindeki artış nedeniyle %56 yükseldi. SEAISI, Malezya’nın hurda ihtiyacının %85-90’ının yerel piyasadan karşılandığını belirtti.

Bölgedeki iki büyük hurda ihracatçısından biri olan Filipinler’de hurda talebi, 2019 yılında yıllık %30 artışla 2,2 milyon mt’a yükselmesinin ardından 2020 yılının ilk yarısında yarı yarıya düştü. 2020 yılında ülkenin hurda ithalatı 5.000 mt seviyesine kadar düşerken, hurda ihracatı 500.000 mt’a kadar yükseldi. Ülkenin en büyük satış pazarları Pakistan, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan oldu. ASEAN-6 bölgesindeki başlıca hurda ihracatçılarından bir diğeri olan Singapur’un hurda ithalatı 2019 yılında 80.000 mt olurken, hurda ihracatı 714.531 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının ilk yarısında ülkenin hurda ihracatı Corona virüsü salgınından dolayı birçok ülkede çelik üretiminin yavaşlaması nedeniyle yıllık %37 düşüş gösterdi.

SEAISI’ye göre, Tayland’ın hurda talebi, Corona virüsünün etkileri nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında yıllık %4 düşerek 2,2 milyon mt’a geriledi. Ülkenin toplam hurda talebinin yaklaşık %25’i ithalatla karşılandı. Önemli oranda yüksek fırın üretimine sahip olan Vietnam, 2020 yılının ilk yarısında 4,6 milyon mt olan hurda talebinin yarısını yurt içinden tedarik etti.