SEAISI: 2021’de ASEAN ülkelerinde hurda talebi arzı aşabilir

Perşembe, 20 Mayıs 2021 14:42:13 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-7 ülkelerinin hurda ihracat ve ithalat verilerini paylaştı ve ASEAN hurda piyasasının geleceği hakkında yorum yaptı. SEAISI’ye göre, bölgedeki çelik üreticileri mevcut ve yeni pazar gereksinimlerini karşılamak için önümüzdeki aylarda faaliyetlerini tam hızda sürdürecek. Uzun bir gecikmenin ardından bölgede daha fazla planlanan kapasitenin faaliyete girmesiyle Çin’in çevreci politikası hurda talebini artıracağından, hurda tedarikinde rekabet yaşanması bekleniyor. Çin’in hurda ithalat kısıtlamasını kaldırması da büyük miktarlarda hurda tedarik etmesine almasına neden olacak. Hurda demir ve çelik üretimi için önemli bir hammadde olduğundan, talebin 2021 yılında arzın üzerine çıkabileceğine dair endişeler var.

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde ASEAN-7 ülkeleri, hurda geri dönüşümündeki yavaşlama, düşük talep ve küçük çelik üreticilerinin hammadde talebinin karantina sırasında azalması nedeniyle 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,75 milyon mt’a kıyasla %46,8 düşüşle 1,20 milyon mt hurda ihraç etti. İhracat yapan başlıca üç ülke Singapur, Malezya ve Tayland oldu. İhracatın %31,4’ü Hindistan’a, %20,3’ü Endonezya’ya gitti. APAC ve ASEAN’daki diğer küçük ülkeler de sınırlı yerel hurda arzı nedeniyle çelik üretim tesisleri için hurda tedarik etti.

Söz konusu dönemde ASEAN-7 ülkeleri 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 8,65 milyon mt’a kıyasla 6,04 milyon mt hurda ithal etti. Ülkeler 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Japonya’dan 2,45 milyon mt hurda ithal ederken, ABD ve Avustralya’dan sırasıyla yıllık %49,7 ve %44,7 düşüşle 1,09 milyon mt ve 555.000 mt hurda ithal etti. ABD ve Avustralya’dan yapılan ithalattaki düşüş, nakliye sıkışıklığı ve yüksek navlun oranlarından kaynaklandı.

Vietnam ASEAN-7 ülkelerinin toplam hurda ithalatının %39,5’ini gerçekleştirerek Japonya’dan en çok hurda ithal eden ASEAN-7 ülkesi oldu. Vietnam’ın salgını kontrol altına alması nedeniyle inşaat faaliyetlerindeki kısıtlamayı gevşetmesi, ülkenin çelik talebini artırdı. Ülkenin mevcut çelik üretim kapasitelerinin yanı sıra, planlanan yeni yatırımlar düzenli hurda tedariki gerektirecek.