Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri opsiyonlarının kaydı onaylandı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:07:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) 16 Aralık tarihinde Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri kaydını onayladığını açıklarken, buna bağlı kontratların ticareti 26 Aralık itibarıyla başlayacak.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ticareti 2009 yılında, geniş bir pazar ölçeğinde, iyi likiditeyle ve endüstriyel müşterilerin yoğun katılımıyla başladı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda toplam vadeli inşaat demiri satışı 19,93 trilyon RMB (2,9 trilyon $) değerinde oldu.