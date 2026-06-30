 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sandvik...

Sandvik LKAB’nin İsveç’teki yeni cevher eleme tesisi için ekipman tedarik edecek

Salı, 30 Haziran 2026 11:37:04 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli mühendislik şirketi Sandvik, İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB’nin İsveç’in Malmberget kentinde yer alan yeni eleme tesisi için kırma ve eleme ekipmanları tedarik etmek üzere yaklaşık 175 milyon SEK değerinde büyük bir sipariş aldığını açıkladı.

Sandvik, LKAB’nin tesis kontrol sistemine entegre edilecek otomasyon ve bağlantı sistemi ile donatılmış konik kırıcılar, çift katlı elekler ve titreşimli besleyiciler tedarik edecek. Sistem, operasyonel kontrolün iyileştirilmesini, veriye dayalı karar alma süreçlerinin desteklenmesini ve proaktif bakım uygulamalarının geliştirilmesini amaçlıyor. Teslimatların 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen yeni cevher ayırma tesisinin yıllık 24 milyon mt manyetit cevheri ve 1 milyon mt hematit cevheri işleme kapasitesine sahip olması öngörülüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Madencilik LKAB 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda bir miktar yükseldi

30 Haz | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Haziran 2026

29 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 29 Haziran 2026

29 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026 Ocak-Mayıs döneminde %4,54 arttı

29 Haz | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Nisan ayında %1,5 düşüş kaydetti

29 Haz | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 26 Haziran 2026

26 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Haziran 2026

26 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Macquarie piyasanın zayıflamasına rağmen 2026 demir cevheri fiyat tahminini 103$/mt seviyesinde tuttu

26 Haz | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 95$/mt CFR’ı görebilir

25 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Haziran 2026

25 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis