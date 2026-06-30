Sandvik LKAB’nin İsveç’teki yeni cevher eleme tesisi için ekipman tedarik edecek

İsveç merkezli mühendislik şirketi Sandvik, İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB’nin İsveç’in Malmberget kentinde yer alan yeni eleme tesisi için kırma ve eleme ekipmanları tedarik etmek üzere yaklaşık 175 milyon SEK değerinde büyük bir sipariş aldığını açıkladı.

Sandvik, LKAB’nin tesis kontrol sistemine entegre edilecek otomasyon ve bağlantı sistemi ile donatılmış konik kırıcılar, çift katlı elekler ve titreşimli besleyiciler tedarik edecek. Sistem, operasyonel kontrolün iyileştirilmesini, veriye dayalı karar alma süreçlerinin desteklenmesini ve proaktif bakım uygulamalarının geliştirilmesini amaçlıyor. Teslimatların 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen yeni cevher ayırma tesisinin yıllık 24 milyon mt manyetit cevheri ve 1 milyon mt hematit cevheri işleme kapasitesine sahip olması öngörülüyor.