Samarco pelet üretimine yeniden başladı

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:31:38 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Vale ile 50/50 hisseyle sahip oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun, Minas Gerais’te bulunan Germano tesisinde ve Espírito Santo’da bulunan Ubu tesisinde faaliyetlerine yeniden başlamak için ruhsat şartlarını karşıladığını açıkladı. Şirket, 2015 yılı Kasım ayındaki Fundão barajı felaketi nedeniyle beş yıl askıya alınmasının ardından pelet üretimine başladı.

Samarco, operasyonların kademeli olarak yeniden başlatılması için Germano tesisindeki 3 No’lu maden zenginleştirici ve 4 No’lu peletleme tesisini yeniden devreye soktu. Şirket, başlangıçta, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %26’sı olmak üzere yılda 7-8 milyon mt pelet üretmeyi bekliyor.