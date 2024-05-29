Samarco pelet tesisini daha erken devreye alacak

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 10:01:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2015 yılının Kasım ayında Mariana atık barajının çökmesinden sonra devre dışı bırakılan 3 No’lu pelet tesisini bu yılın Aralık ayında yeniden devreye almayı planladığını duyurdu.

Samarco’nun dört pelet tesisinden yalnızca biri faaliyet gösteriyor.

Yıllık 7,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan 3 No’lu tesisin 2025’in ilk çeyreğinde devreye alınması bekleniyordu. Ancak çalışmaların hız kazanmasıyla bu tarih öne çekildi. Tesisin devreye alınmasıyla şirket kapasitesinin %60’ını kullanıyor olacak.