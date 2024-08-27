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Samarco P3 pelet tesisini tekrar faaliyete soktu

Salı, 27 Ağustos 2024 11:35:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2015 yılında Mariana barajının çökmesinden bu yana atıl durumda olan P3 pelet tesisinde üretime planlanandan önce geri döndü.

P3'ün yeniden faaliyete girmesi başlangıçta 2025'in birinci çeyreği için planlanmıştı.

Samarco şu zamana kadar sadece dört pelet tesisinden biri olan P4 tesisinde yılda 9 milyon mt üretim kapasitesiyle üretim yapıyordu.

P3 tesisi bu yılın sonuna kadar üretim hızlandırma sürecini tamamlayacak ve yılda 15 milyon mt kapasiteye ulaşacak. Tesisin 2028 yılı itibarıyla yıllık 30 milyon mt kapasiteye ulaşması planlanıyor.


Etiketler: Pelet Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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