Samarco 3 No’lu pelet tesisini Eylül ya da Ekim’de devreye almayı planlıyor

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun, 2015 yılının Kasım ayında Minas Gerais eyaletindeki barajın yıkılmasıyla devre dışı bıraktığı 3 No’lu pelet tesisini yeniden devreye alma takviminin değiştiği duyuldu.

Toplamda dört pelet tesisinden yalnızca 4 No’lu tesisi çalıştıran Samarco, bir ay önce 3 No’lu tesisi 2024’ün Aralık ayı ile 2025’in ilk çeyreğinde yeniden çalıştırmayı planladığını açıklamıştı. Şirkete yakın kaynaklar, bu tarihin bu yılın Eylül veya Ekim ayları olarak güncellendiğini öne sürdü.

Şirketin önümüzdeki haftalarda resmi bir açıklaması yapması bekleniyor.

Yıllık 7,8 milyon mt üretim kapasiteli 3 No’lu pelet tesisinin devreye alınmasıyla şirketin kapasite kullanım oranı %60’a çıkacak.