Samarco 2028’e kadar tam üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun CEO’su Rodrigo Vilela, Bloomberg’e verdiği bir röportajda Mariana kompleksinde demir cevheri üretim kapasitesini 1 milyar $’lık yatırım yaparak 2028’e kadar tam kapasiteye çıkarmak istediklerini ifade etti. Yatırımın detayları 2025’te belli olacak. Şirket, Minas Gerais eyaletinde bulunan Mariana atık barajının 2015 yılının Kasım ayında çökmesi sonucunda üretimi durdurmuş ve beş yıl boyunca üretim yapmamıştı.

Vilela, Aralık ayının ortasında Mariana maden kompleksinde üretim kapasitesinin %60’a çıktığını ve 2025’te 15 milyon mt pelet üreterek dünyanın en büyük üç pelet ihracatçısı arasında yer almayı beklediklerini ifade etti. Şirket, 2026’da Germano barajının kapatılmasıyla birlikte daha güvenli bir atık yönetim sistemine geçiş yapacak.

Bununla birlikte şirket önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya bağlı olarak demir cevheri fiyatları açısından daha zorlu geçeceğini düşünüyor.