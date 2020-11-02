SAIL’ın stratejik satış listesinden ASP çıkarıldı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 16:42:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti Alloy Steel Plant’i (ASP), Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşlarını elden çıkarmak için oluşturduğu listeden çıkarmış gibi görünüyor.

Bir hükümet yetkilisi, Çelik Bakanı’nın katıldığı bir görüşmeden anladığı kadarıyla, SAIL’in diğer bağlı kuruluşları Salem Steel Plant (SSP) ve Visvesvaraya Iron and Steel Plant’in (VISP) planlandığı gibi elden çıkarılacağını söyledi.

Söz konusu yetkili, “9 Ekim tarihinde, Yatırım ve Kamu Yönetimi Bakanı başkanlığında ve SAIL’ın bağlı kuruluşları SSP ve VISP’ın elden çıkarılmasına dair gerçekleştirilen bakanlıklar arası bir görüşmede, söz konusu şirketlerin stratejik satışına dair belgelerin neticelendirilmesi gibi konular değerlendirildi,” dedi ve görüşmede, ASP’nin benzer şekilde stratejik olarak satılmasının değerlendirilmediğini belirtti.

ASP’nin listeden çıkartılmasına dair resmi herhangi bir gerekçe bulunmasa da, bazı hükümet kaynakları, herhangi bir hükümet şirketinin özelleştirilmesi siyasi riskler taşıdığı için, gelecek yıl Batı Bengal’de yapılacak seçimler nedeniyle ASP’nin listeden çıkartılmış olabileceğini söyledi.