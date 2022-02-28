Rusya’ya uygulanan yaptırımlar rublede sert düşüşe sebep oldu, düşüşlerin devamı gelecek

Pazartesi, 28 Şubat 2022 16:08:17 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın para birimi ruble Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak açıklanan yaptırımların etkisiyle 28 Şubat’ta neredeyse %30 düşüş kaydetti. Günün erken saatlerinde dolar karşısında 119’a kadar düşen ruble şu an 100’ün biraz üzerinde seyrediyor, Cuma günü ruble dolar kuru 84 seviyesindeydi. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından ABD ve AB’nin önderliğinde Rusya için bazı yaptırımlar açıklandı. Bu yaptırımlar ülkenin küresel ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılmasının yanı sıra bazı Rusya bankalarına ve Rusya Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil bazı kişilere yaptırım uygulanmasını kapsıyor. Gerçek dolar kurunun çok daha yüksek seviyelerde olduğu ve vatandaşların döviz alımı yapamadıkları bildiriliyor. Rusya’nın en büyük ikinci kredi kartı veren bankası Tinkoff Bank, Pazartesi günü dolar kurunu 153-171 RUB seviyelerinden açıkladı.

SteelOrbis’e konuşan çelik sektöründen bir kaynak, “[Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması] Rus bankalarının herhangi bir para transferi yapamayacağı, akreditif açamayacağı ve bono transferi yapamayacağı anlamına geliyor,” dedi. Bu tüm para birimleri için geçerli olacak ve tüm bankacılık işlemlerini etkileyecek.

Batı dünyasının Rusya’yı durdurmak için attığı bir diğer adım ise Rus Merkez Bankası’nın varlıklarını dondurmak oldu. Merkez bankası 360 milyon $ değerinde olan döviz rezervlerinin çoğuna şu an için ulaşamıyor.

Rusya Merkez Bankası, mali piyasalarda istikrar sağlamak için faiz oranlarını %9,5’ten %20’ye çıkardı. Ancak bu çabalara rağmen kaynaklar rublenin dibi görmeden önce daha fazla düşeceğine inanıyor. Deutsche Bank’tan bir analist Rusya’nın küresel seviyede işlem yapma kabiliyetinin önemli ölçüde etkileneceğini söylerken, “mali piyasaların artan riskleri enerji tedarikine yansıtmasının beklendiğini, böylece yatırımcıların riskli varlıkları alma isteğini olumsuz etkileyerek muhtemelen avroyu da aşağı çekebileceğini” belirtti. Ayrıca derecelendirme kurumu S&P Rusya’nın kredi notunu “çöp” seviyesine düşürdü, Moody’s ise kredi notunu çöp seviyesine indirmek için değerlendirmeye aldı.