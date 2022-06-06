ABD Severstal’ın başkanı Mordashov’a yaptırım getirdi

Pazartesi, 06 Haziran 2022 16:19:25 (GMT+3) | İstanbul

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Rusya’ya karşı yaptırımları güçlendirmek ve Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki baskıyı artırmak için ülkeye uygulanan yaptırımları artırdı. Diğer Rus hükümet yetkilileri ve iş insanlarının yanı sıra Rus çelik üreticisi Severstal’ın ana hissedarı ve başkanı Alexey Mordashov’a yaptırım getirildi.

ABD yaptırımlarının açıklanmasından hemen sonra, Severstal’ın üretimi yürütmek için gerekli olanlar da dahil olmak üzere Amerikan yazılım programlarıyla bağlantısı kesildi. Mordashov’a göre Severstal’ın yeni bir yazılım düzenlemek için 2-3 yılı var. Bazı piyasa oyuncuları ise bu yılın başında Severstal’ın yazılımının bir kısmının 5-9 yıl daha erişilebilir olması beklenen başka bir platforma aktarılmış olmasıyla sorunun kısmen telafi edildiğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yılın Mart ayında Alexey Mordashov AB’nin yaptırımlarına dahil edilmiş ve bu durum şirketin AB pazarlarından çıkmasına ve Avrupalı alıcıların Rusya çıkışlı tonajların eksikliğini Türkiye, Asya ve Ukrayna gibi alternatif pazarlardan karşılamasına yol açmıştı. Şirket sıcak sac ve slab ihracatını Asya pazarlarına yönlendirmek zorunda kaldı, ancak Orta Doğu ve Türkiye şirketin başlıca satış pazarları arasında yer almaya devam ediyor.

Öte yandan analistler bu yıl Rusya’nın GSYİH’ında çift haneli bir düşüş öngörüyor ve enflasyonun yaklaşık %20 olmasını bekliyor. Savaşın Rusya’daki son 15 yıllık ekonomik kazanımları yok edeceği düşünülüyor.