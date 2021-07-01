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Rus NLMK Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş çelik üretim tesisi kuruyor

Perşembe, 01 Temmuz 2021 13:52:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde, taneleri yönlendirilmiş çelik üretim tesisinin kurulumuna başlandığını ve ana ekipmanın teslim edildiğini duyurdu.

Bu yılın sonunda, inşaatın tamamlanması ve ekipmanların kurulumuna başlanması, 2022 yılının ilk yarısında ise devreye alma çalışmalarıyla üretimin başlatılması planlanıyor.

Yıllık toplam 64.000 mt üretim kapasitesi olan tesis, birinci kalite taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretecek. Bununla birlikte, yatırımın 100-150 milyon $ olduğu tahmin ediliyor. Üretimin başlamasıyla birlikte NLMK, %25 pazar payına sahip olduğu Hindistan taneleri yönlendirilmiş çelik piyasasındaki varlığını önemli ölçüde artıracak.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  yatırım  Hint Yarımadası  NLMK  |  benzer haberler »


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