Rus A-Property ultra yüksek kaliteli antrasit ve metalürjik kömür üreticisi Sibanthracite’i devraldı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 11:32:38 (GMT+3) | İstanbul

Stratejik yatırım ve haciz riski bulunan varlıkların geri kazanımı alanlarında faaliyet gösteren Rusya merkezli yatırım şirketi A-Property tarafından yapılan açıklamada, başlıca küresel ultra yüksek kaliteli antrasit ile metalürjik kömür üreticisi ve ihracatçısı Sibanthracite devralımının tamamlandığı duyuruldu.

Devralım şartları geçtiğimiz yılın Ekim ayında kabul edilmiş olsa da satış bedeli açıklanmamıştı. A-Property Razvitie böylelikle Sibanthracite ile bağlı kuruluşları Siberian Anthracite, Razrez Vostochny ve Razrez Kiyzassky’nin tüm hisselerinin kontrolünü aldı. Geçtiğimiz yıl Sibanthracite’in üretimi yıllık %28 artışla 22,6 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Şirketin başlıca piyasalardan olan Çin’e sevkiyatları yıllık %18 artışla 8,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hindistan ile Güney Kore’ye sevkiyatları sırasıyla yıllık %51 ve %38 artmıştı. Sibanthracite bu yılın Şubat ayında Çin’e sevkiyatlarını yıllık %30 artışla 11 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

A-Property’nin ayrıca PJSC Yakutsk Fuel and Energy Company, Almaz Group Group of Companies, Elgaugol, Management Company Elgaugol, Elga-Road ve Elga-Trans şirketlerinin de sahibi olduğu biliniyor.