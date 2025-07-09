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Rizhao Iron & Steel Holding Group’un 3.000 m³’lük yüksek fırını Kasım’da tamamlanacak

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 10:03:41 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Shandong eyaletinde faaliyet gösteren Rizhao Iron & Steel Holding Group’a ait 3.000 metreküplük yüksek fırının bu yılın Kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu yatırımla birlikte şirketin yıllık üretim kapasitesi 20 milyon mt seviyesine ulaşacak. Bahsi geçen yüksek fırın, Rizhao Iron & Steel Holding Group’un modernizasyon projesinin ikinci aşaması kapsamında inşa ediliyor.

Shandong Eyaleti Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Departmanı tarafından 2023 yılında paylaşılan bilgilere göre modernizasyon projesinin ikinci aşamasında Rizhao Iron & Steel Holding Group, her biri 7,5 milyon mt üretim kapasiteli üç adet 3.000 metreküplük yüksek fırın inşa edecek. Bu kapsamda inşaat çalışmalarının 2024te başlaması ve 2026da tamamlanması öngörülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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