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Rio Tinto yıkım projesinden elde edilen hurdayı Asya’ya sevk ediyor

Çarşamba, 22 Kasım 2023 12:30:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ülkenin kuzey bölgesinde bulunan Gove alümina rafineri tesisindeki yıkım projesinden çıkan hurdayı sevk etmeye başladığını açıkladı. Projenin ülkenin en büyük yıkım projesi olduğu bildirildi.

Yaklaşık 15.000 mt hurda içeren ilk kargo çelik tel, çubuk ve profile dönüştürülmek amacıyla yakın zamanda Gove iskelesinden Asya’ya doğru yola çıktı. Yıkım çalışmalarının geçtiğimiz yıl başladığı Gove rafineri tesisinden Asya’ya toplamda 142.000 mt çelik 10 seferde ihraç edilecek. Yaklaşık 300.000 ton beton da yerel yol inşaatı ve diğer projelerde kullanılmak üzere geri dönüştürülecek.

Rafineri yıkım ve iyileştirme projesinin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Gove tesisindeki boksit madenciliğinin 2020’lerin sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.


Etiketler: Profil Hurda Tel Hammaddeler Uzun Ürünler Avustralya Güneydoğu Asya Madencilik Rio Tinto 

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