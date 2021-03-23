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Prodac Bekaert, Grating Peru’yu devraldı

Salı, 23 Mart 2021 11:44:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bekaert Group’un bağlı kuruluşu Peru merkezli Prodac Bekaert, inşaat şirketi Grating Peru’yu devraldığını açıkladı.

Prodac Bekaert, inşaat sektörü ile madencilik ve altyapı gibi diğer endüstriler için tel, çelik lif ve elektro kaynaklı ürünler dahil birçok ürün üretiyor.

Grating Peru ise, ASTM A-36 ve LAC Steel ASTM A-1011 standartlarına uygun bir şekilde genişletilmiş hasır ve dökme ızgara üretiyor.

Prodac Bekaert devralımın değerini açıklamadı. Şirket bu devralımın, altyapı ve inşaat sektörlerine yönelik çelik dönüştürme ve kaplamalı tel portföyünü genişletmesine yardımcı olacağını belirtti.


Etiketler: Güney Amerika  devralım  Peru  |  benzer haberler »


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