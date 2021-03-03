Aceros Arequipa, Comfer’i 16,8 milyon $’a devraldı

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:44:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun en büyük çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, Comfer SA hisselerinin %96’sını 16,8 milyon $’a devraldığını açıkladı.

Peru merkezli çelik üreticisi ve çelik servis merkezi Comfer SA, çelik çivi, tel, inşaat demiri ve elektro kaynaklı çelik hasır üretiyor. Şirketin Lima şehrinde bir ofisi ve Lima’nın Callao bölgesinde de bir tesisi bulunuyor.

Aceros Arequipa, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %32,3 artışla 100,2 milyon PEN (27,3 milyon $) net kâr elde etti. Söz konusu dönemde, şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %70 artışla 172 milyon PEN (46,9 milyon $) seviyesinde yer aldı.