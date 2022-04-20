Primetals Çin’e üç bantlı sürekli slab döküm ünitesi tedarik edecek

Çarşamba, 20 Nisan 2022 14:34:26 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Tangshan Donghua Iron and Steel Enterprise Group’un Tangshan’da bulunan tesisine yeni bir üç bantlı sürekli slab döküm ünitesi tedarik edeceğini açıkladı.

Yakın zamanda kurulan bir sıcak haddehaneye 210 mm kalınlığa ve 750-1.100 mm genişliğe sahip slab tedarik edecek olan sürekli döküm ünitesinin bu yıl Aralık ayında devreye alınması bekleniyor.

Söz konusu ünite şimdiye kadarki ilk üç bantlı slab döküm makinesi. Üç bantlı sürekli slab döküm ünitesi, ekstra bir döküm ünitesine kıyasla daha az yer kaplıyor ve iki bantlı slab döküm ünitesine kıyasla kapasiteyi artırıyor.