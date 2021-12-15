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Çinli Angang, Primetals tarafından yenilenen iki kesintisiz slab döküm ünitesini devreye aldı

Çarşamba, 15 Aralık 2021 16:08:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çin merkezli Angang Iron & Steel’in (Angang) Anshan’da bulunan 2 No’lu tesisindeki iki kesintisiz slab döküm ünitesini devreye aldığını açıkladı. Döküm üniteleri Primetals tarafından yenilendi.

Yenileme çalışmalarıyla, slab kalitesini iyileştirmek ve döküm ünitesinin kullanılabilirliğini artırmak için son teknoloji otomasyon özellikleri ve teknolojik paketler kuruldu. Tek bantlı kesintisiz slab döküm üniteleri CCM5 planlanandan 7 gün önce başlatılırken, CCM4 planlanandan 16 gün önce devreye alındı. Her bir döküm ünitesinin yıllık üretim kapasitesi 1,15 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Angang yıllık 38 milyon mt’un üzerinde üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Çin  üretim  Uzak Doğu  yarı ürünler  slab  |  benzer haberler »


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