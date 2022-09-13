POSCO yüksek fırınların yeniden devreye alınmasıyla Pohang tesisinde yarı mamul üretimine başladı

Salı, 13 Eylül 2022 17:48:08 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Pohang çelik tesisindeki yüksek fırınlarının yeniden devreye alınmasıyla yarı mamul çelik üretimine başladığını açıkladı.

Şirket 3 No’lu yüksek fırınını 10 Eylül tarihinde, 2 No’lu ve 4 No’lu yüksek fırınlarını da 12 Eylül tarihinde yeniden devreye aldı.

Selden en fazla zarar gören haddeleme hattı aktif olarak restore ediliyor. Hattın drenaj çalışmalarının yaklaşık %80’i tamamlandı. 1 No’lu sıcak haddehane ve 3 No’lu kalın levha haddehanesindeki su boşaltıldı ve tesislere elektrik temini başladı.

POSCO çelik arzı ile talebini dengelemek ve müşterilerin uğrayacağı zararı en aza indirmek için bir acil sevkiyat müdahale ekibi oluşturdu. Şirket Gwangyang tesisinin üretim sistemini müşteri talebini karşılayacak şekilde ayarlamayı planlıyor. POSCO müşterilerinin kritik malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için stoklarını da satacak.