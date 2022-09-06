﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

POSCO ve Greenko Hindistan’da yeşil hidrojen üretmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 06 Eylül 2022 12:16:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Hindistan merkezli yenilenebilir enerji şirketi Greenko ile ortaklaşa hidrojen üretmek ve ihracata yönelik özel ekonomik bölgelere hidrojen ihraç etmek için mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler 2022 yılının sonuna kadar uygun bir konum keşfedip yeşil hidrojen üretimi konusunda fizibilite çalışması yapmayı ve potansiyel projeler için altyapı geliştirirken POSCO’nun ürettiği çeliği kullanmayı planlıyor.

POSCO Hidrojen Geliştirme Birimi Başkanı Jo Joo-ik, “Hindistan bol güneş ile rüzgar kaynaklarına ve iyi bir elektrik altyapısına sahip olduğu için yenilenebilir enerji üretimi için mükemmel bir yer. Bu iş birliği sayesinde Hindistan’da başarılı bir yeşil hidrojen üretim modeli oluşturacağız ve Güney Kore ile Avrupa’ya yeşil hidrojen tedarik etmeye hazırlanacağız,” şeklinde konuştu.

Greenko Hindistan’da yaklaşık 7,5 gigavat kapasiteli yenilenebilir enerji tesisleri işletiyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

Hint hükümeti RINL’e POSCO ile ortak girişimi için vasıflı çelik projesi önerisinde bulundu

14 Eyl | Çelik Haberler

Hint hükümeti Japon ve Koreli çelik devleri ile Hindistan’da ortak girişim yapmak için görüşmelere başladı

20 Eyl | Çelik Haberler

POSCO’nun Hindistan’daki çelik projesi için yapılan toplantı olumsuz sonuçlandı

26 Eki | Çelik Haberler

POSCO’nun Hindistan’da 8 milyon ton kapasiteli çelik tesisi kurmasına yeşil ışık

17 Oca | Çelik Haberler

POSCO Hindistan’da 6 milyon mt’luk çelik tesisi kurma projesinden vazgeçti

16 Tem | Çelik Haberler

Posco India’nın demir cevheri takası planları suya düştü

25 Eyl | Çelik Haberler

POSCO 2011’de 3,16 milyon paslanmaz çelik ürünü üretecek

05 Ara | Çelik Haberler

Worldsteel’e göre küresel ham çelik üretimi 2010 yılında %18,8 arttı

04 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal, Orissa’daki arazi alımında ilerleme kaydetti

17 May | Çelik Haberler

POSCO Hindistan’da ortak olduğu yeni girişimden ferrokrom tedarik edecek

21 Oca | Çelik Haberler