POSCO ve Greenko Hindistan’da yeşil hidrojen üretmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 06 Eylül 2022 12:16:37 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Hindistan merkezli yenilenebilir enerji şirketi Greenko ile ortaklaşa hidrojen üretmek ve ihracata yönelik özel ekonomik bölgelere hidrojen ihraç etmek için mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler 2022 yılının sonuna kadar uygun bir konum keşfedip yeşil hidrojen üretimi konusunda fizibilite çalışması yapmayı ve potansiyel projeler için altyapı geliştirirken POSCO’nun ürettiği çeliği kullanmayı planlıyor.

POSCO Hidrojen Geliştirme Birimi Başkanı Jo Joo-ik, “Hindistan bol güneş ile rüzgar kaynaklarına ve iyi bir elektrik altyapısına sahip olduğu için yenilenebilir enerji üretimi için mükemmel bir yer. Bu iş birliği sayesinde Hindistan’da başarılı bir yeşil hidrojen üretim modeli oluşturacağız ve Güney Kore ile Avrupa’ya yeşil hidrojen tedarik etmeye hazırlanacağız,” şeklinde konuştu.

Greenko Hindistan’da yaklaşık 7,5 gigavat kapasiteli yenilenebilir enerji tesisleri işletiyor.