POSCO Avustralya’da çevre dostu projelere yatırım yapacak

Pazartesi, 05 Aralık 2022 14:27:24 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Group, 2040 yılına kadar Avustralya’da çevre dostu projeler için toplam 40 milyar ABD doları yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Söz konusu tutarın 28 milyar ABD doları yenilenebilir enerji ve su elektrolizi de dahil olmak üzere hidrojen üretimine, 12 milyar ABD doları ise yeşil çeliğe ayrılacak.

Buna göre, POSCO Group Avustralya’da üreteceği yeşil hidrojeni sıcak briketlenmiş demir üretiminde kullanmayı planlıyor.

Şirket 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan POSCO Group, demir cevheri, lityum ve nikel gibi kaynakları geliştirmek için şimdiye kadar Avustralya’da 4 trilyon KRW’den fazla yatırım yaptı.