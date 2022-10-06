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Polonya merkezli JSW’nin Przyjaźń kok tesisindeki üretim kaza öncesi seviyeye geri döndü

Perşembe, 06 Ekim 2022 14:25:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), kok birimi JSW KOKS S.A.’nın Dabrowa Gornicza’da bulunan Przyjaźń kok tesisinde 22 Eylül tarihinde üretimin azalmasına neden olan patlamanın ardından kaza öncesi üretim kapasitesine geri döndüğünü açıkladı.

Şirket tesisteki ekipmanların devreye alınması için iki adet alternatif kömür bataryası şarj sistemi inşa etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin Radlin ve Jadwiga kok tesislerindeki faaliyetler herhangi bir aksama olmadan devam ediyor ve söz konusu tesislerin üretimleri Przyjaźń tesisinde meydana gelen kazaya bağlı yaşanan kayıpları dengelemek amacıyla kullanılıyordu.

JSW KOKS S.A.’nın yüksek kaliteli metalürjik kok üretimi yıllık yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Metalürjik Kok Polonya Avrupa Birliği Üretim 

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