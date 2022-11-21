Pakistan’ın hurda ithalatı Ekim ayında aylık %0,4 arttı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:14:16 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,1 düşüşle 215.351 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %0,1 artışla ve yıllık %42,2 düşüşle 118,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ekim ayında 213.219 mt seviyesinde yer alarak aylık %6,7 artış ve yıllık %42,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %1 ve yıllık %35,8 düşüş kaydederek 174,63 milyon $ oldu.