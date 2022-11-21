﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Pakistan’ın hurda ithalatı Ekim ayında aylık %0,4 arttı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:14:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,1 düşüşle 215.351 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %0,1 artışla ve yıllık %42,2 düşüşle 118,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ekim ayında 213.219 mt seviyesinde yer alarak aylık %6,7 artış ve yıllık %42,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %1 ve yıllık %35,8 düşüş kaydederek 174,63 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ve Asya pazarlarında alıcılar aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar ithalatla paralel geriledi

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları 339,5$/mt CFR’a indi

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları sabit, ABD’li tedarikçiler piyasadan çekildi

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Houston’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın hurda ithalat değeri Eylül ayında %38,8 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

ABD’li alıcılar bir kez daha yüksek fiyatlı pik demir bağlantıları yaptı

17 Kas | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları hafifçe geriledi

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını beklendiği üzere daha da düşürdü

17 Kas | Hurda ve Hammadde