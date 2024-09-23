Pakistan ve Rusya Karachi’de ortak çelik tesisi kurabilir

Pakistan hükümeti, Karachi’de yeni bir çelik tesisi kurmak amacıyla Rus hükümet temsilcileriyle çalışma grupları oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Pakistan Steel Mills’in (PSM) 700 dönümlük arazisi yeni çelik tesisi için tahsis edildi.

Söz konusu arazinin Qasim Limanı’na yakınlığı, hammadde nakliye maliyetini azaltacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında hükümet, PSM’yi kapatarak arazisini endüstriyel kullanıma açmaya karar vermişti. Hükümet, Sindh eyaleti hükümetiyle iş birliği içinde PSM’nin arazisinde yeni bir çelik tesisi kurmayı planlıyordu.

Öte yandan Pakistan Sanayi, Üretim ve Ulusal Gıda Güvenliği Bakanı Rana Tanveer Hussain, tahmini 1,88 milyar mt demir cevheri rezervine rağmen Pakistan’ın yaklaşık 2,7 milyar $ demir ve çelik ithal etmek zorunda kaldığını belirtti. Yerel üretim ile demir ve çelik talebi arasındaki farka dikkat çeken Hussain, bu farkın geçtiğimiz yıl 3,1 milyon mt seviyesinde tahmin edildiğini bildirdi.