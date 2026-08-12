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Pakistan hükümeti yatırımcı ilgisi üzerine Pakistan Steel Mills'i tasfiye etme planından vazgeçti

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 14:05:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Pakistan hükümeti, çok sayıda uluslararası yatırımcının ilgisi üzerine önceki tasfiye planından vazgeçerek kamuya ait Pakistan Steel Mills'i (PSM) yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.

PSM Rus şirketle iki yeniden faaliyete geçirme protokolü imzaladı

PSM ve Rusya merkezli Industrial Engineering LLC, üreticinin yeniden faaliyete geçirilmesi, modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra gerekli sermaye ve işletme giderlerinin hesaplanmasını kapsayan iki protokol imzaladı. Ayrıca üretim maliyeti ve piyasa fizibilitesi değerlendirmesi yapılırken, sonuçların hükümetin nihai kararına ve tasfiye sürecinin durdurulmasına yönelik tavsiyeye dayanak oluşturması bekleniyor. İlk protokol 2025'in Temmuz ayında resmi olarak duyurulmuştu.

Rusya'dan iki farklı öneri

Rus uzmanlar PSM'nin mevcut yüksek fırın tabanlı tesislerinin tahmini 1,91 milyar $ maliyetle yenilenmesini veya yaklaşık 1,05 milyar $ yatırımla elektrik ark ocaklı yeni bir tesis kurulmasını önerdi. İkinci seçenek ithal hurda kullanımını gerektirirken, yüksek fırın yöntemi Pakistan'ın yerel demir cevheri kaynaklarından yararlanılmasına imkân sağlayabilir.

Beş yatırımcı PSM'ye ilgi gösterdi

Pakistan Sanayi ve Üretim Bakanlığı, bu yılın Şubat ayında kapsamlı bir stratejik, mali ve operasyonel yol haritasının tamamlandığını, Rus yatırımcıların da aralarında bulunduğu beş şirketin projeye yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı.

İlk olarak Sovyetler Birliği'nin desteğiyle inşa edilen PSM, 2015 yılından bu yana faaliyet göstermiyor. Hükümet, önceki özelleştirme girişimlerinde alıcı bulunamamasının ardından 2024'ün Ağustos ayında şirketin tasfiyesini onaylamıştı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi 

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