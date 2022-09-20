Pakistan hükümeti Pakistan Steel Mills’in çoğunluk hissesi için 1-1,5 milyar $’lık teklif aldı

Salı, 20 Eylül 2022 13:36:50 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Pakistan hükümeti önde gelen Çinli ve Rus yatırımcı konsorsiyumlarının ilgi gösterdiği Pakistan Steel Mills’in (PSM) çoğunluk hisseleri için 1-1,5 milyar $’lık teklif aldı.

Ülkeyi ziyaret eden ve hükümet yetkilileriyle PSM’nin hisseleri hakkında görüşmek üzere bir araya gelen dört Çinli şirketten biri olan Baosteel hisselere ilgi gösterdi.

PSM ihalesinin 2022-23 mali yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasına karar verildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ihalenin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyordu.

PSM şu anda yıllık bir milyon mt üretim kapasitesine sahip. Özelleştirmenin ardından PSM’nin kapasitesi ikinci yılda iki milyon mt’a, üçüncü yılda ise üç milyon mt’a yükseltilebilir.