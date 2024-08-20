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Ouyeel Lianjin hurda işleme hattını devreye aldı

Salı, 20 Ağustos 2024 14:43:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Baowu Group’un hurda segmentindeki Şanghay merkezli iştiraki Ouyeel Lianjin Renewable Resources (Ouyeel Lianjin), Shanxi eyaletinin Ekonomik ve Teknolojik Geliştirme Bölgesindeki tesisinde yeni hurda işleme hattını devreye aldığını duyurdu. Ouyeel Lianjin’in yeni işleme hattı toplam 386 milyon RMB’lik (54 milyon $) yatırımla 128.000 metrekarelik bir alana kuruldu.

Yıllık 1 milyon mt hurda işleme kapasitesine sahip olan hattın üretim değerinin yılda 3 milyar RMB (420 milyon $) olması bekleniyor.

Tesiste hurda işleme ve geri dönüştürme, kullanım ömrü sona ermiş araçların hurdaya çıkarılma işlemleri ve araçların parçalanması için yeni hatlar da kurulacak.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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