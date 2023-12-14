Outokumpu Siemens’e düşük karbonlu paslanmaz çelik tedarik edecek

Perşembe, 14 Aralık 2023 12:00:04 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Oyj, Almanya merkezli Siemens AG’nin rüzgar türbinlerinin elektrik kutularında bulunan orta voltajlı şalter üretiminde kullanması için şirkete Circle Green markalı sıfıra yakın karbon emisyonuna sahip paslanmaz çelik tedarik edeceğini açıkladı. Bahsedilen paslanmaz çelik markası, sektör ortalamasından %93 daha az karbon salımı yapıyor. Bu ortaklık, iki şirketin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı verecek.

Outokumpu’ya göre, hammadde çıkarma işlemlerinden başlayarak tüm üretim zincirini kapsayan süreçte Circle Green kadar düşük karbon salımı yapan başka bir paslanmaz çelik üreticisi olmadığı için Circle Green markalı paslanmaz çelik üretimi türünün ilk örneği. Şirket Circle Green üretiminin tamamında düşük karbon salımı yapan elektrik kullanıp geri dönüştürülmüş çelik gibi düşük karbonlu hammaddelerden ve modern üretim süreçlerinden faydalanarak yaklaşık %93 daha düşük karbon ayak izine sahip üretim yapabiliyor.

Outokumpu’nun Avrupa’daki paslanmaz çelik biriminin Başkanı Niklas Wass, “Yükselen enerji talebi ve çevreye duyarlı çözümlerin geleceği sürdürülebilir paslanmaz çelik ürünlerine bağlı. Yenilenebilir enerji ile düşük karbon salımına sahip teknoloji ve malzemeler kullanarak iklim değişikliği ile mücadele edebiliriz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Circle Green çeşitli sektörleri dönüştürmek için gerçek bir fırsat. Sürdürülebilirlik hedeflerinde bir öncü olan Siemens ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için gururluyuz,” ifadelerini kullanarak ortaklığı yorumladı.