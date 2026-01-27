 |  Giriş 
Osaka Steel Endonezya’daki faaliyetlerine son veriyor

Salı, 27 Ocak 2026 12:34:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Osaka Steel, Endonezyalı devlete bağlı çelik üreticisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ile ortak iştiraki olan PT Krakatau Osaka Steel’de (KOS) üretimi durduracağını ve Endonezya’daki çelik faaliyetlerinden çekileceğini açıkladı.

2017 yılında ticari üretime başlayan KOS şimdiye kadar ağırlıklı olarak Endonezya iç pazarına küçük ve orta boy çelik profiller ile inşaat demiri tedarik etmişti. Osaka Steel, ortak iştirakin 2021 yılında kâr elde etmeye başlamış olmasına rağmen 2022 yılından bu yana aralıksız zarar kaydettiğini belirtti.

Mali performans değerlendirmesi ve piyasa koşulları

Osaka Steel’e göre Endonezya hükümetinin 2025 yılının başında altyapı harcamalarında yaptığı ciddi kesintiler çelik talebinde ani bir daralmaya yol açtı. Bu durum, KOS’un satış hacimlerinde keskin bir düşüşe ve rekabetin yoğunlaşmasına neden olarak marjlar üzerinde ilave baskı oluşturdu. Endonezya çelik piyasasında mevcut arz-talep dengesizliği göz önüne alındığında Osaka Steel KOS’un faaliyetlerine devam edilmesi halinde istikrarlı kârlılığın sağlanmasının zor olacağı sonucuna vardı.

Endonezya’dan çıkış kararı

Osaka Steel, operasyonel yeniden yapılandırma ile birlikte eş zamanlı olarak gözden geçirilen satış planlarının gerçekleşmediğini kaydetti. Bu doğrultuda şirket Endonezya’daki çelik faaliyetlerinden tamamen çekilme ve KOS’un faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket ayrıca üretimin 30 Nisan 2026 tarihinde durdurulacağını, sevkiyatların ise 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacağını ifade etti.


