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Nucor Steel Gallatin yenilenen tesisinde üretime başladı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 12:34:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, ABD merkezli Nucor Corporation’ın Kentucky’de bulunan Gallatin tesisindeki sıcak şerit tesisini yenilediğini açıkladı. Nucor bu yenilemeyle çelik ürün yelpazesini genişletmeyi ve şerit üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yenilenen tesiste, yeni bir ürün olan 18 mm kalınlığa sahip ilk şerit üretildi.

İnce slab döküm ve haddeleme tesisinden ultra modern QSP® Kaliteli Şerit Üretim tesisine dönüştürülen yeni tesis, Nucor Steel Gallatin’in gelişmiş yüksek mukavemetli çelik, API hat borusu ve 1.870 mm’ye kadar genişliğe sahip bir dizi katma değerli kalitenin üretimini artırmasına olanak sağlayacak.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 

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