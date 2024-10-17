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Nucor kapasitesini artırmak için Steckel tesisini yenileyecek

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:04:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, ABD merkezli Nucor Corporation’ın Alabama’da bulunan mevcut Steckel tesisini ultra modern bir tandem Steckel tesisine dönüştüreceğini açıkladı. Bu dönüşüm, Nucor Steel’in çelik sektöründe gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak.

Yeni tesis, üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra yüksek mukavemetli ince şeritler üretecek şekilde tasarlanacak. Haddehanenin ince, yüksek mukavemetli ürünler üretme kabiliyetini arttırmak için mevcut tezgâhın alt kısmına ek bir yüksek performanslı hadde tezgâhı kurulacak.

Buna ek olarak SMS, Steckel tesisindeki başlıca sensörler ve ölçüm ekipmanları dahil olmak üzere elektrik ve otomasyon sistemlerini de yenileyecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 

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