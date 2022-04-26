Nucor Fives’tan galvanizleme hattı sipariş etti

Salı, 26 Nisan 2022 15:03:14 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Nucor Corporation Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group’a Batı Virginia’da inşa edilecek yeni sac tesisi için iki adet galvanizleme hattı siparişi verdi.

Biri dikey diğeri yatay olan hatların her biri yıllık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip.

İlk hat otomotiv sektörü için çelik rulo, ikinci hat ise inşaat sektörü için çelik üretecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nucor’un yeni modern sac tesisi yaklaşık 2,7 milyar $ yatırıma ve yıllık 3 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olacak. İki galvanizleme hattının yanı sıra tesiste bir adet tandem soğuk haddeleme hattı bulunacak.