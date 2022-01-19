NLMK yeni tür kaplamalı çelik geliştirdi

Çarşamba, 19 Ocak 2022 16:40:27 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, antibakteriyel kaplamalı yeni bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Yeni ürünün bu yılın başında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Metalin yüzeyini tehlikeli mikroorganizmalardan koruyan kaplama, sıkı temizlik ile güvenlik gereksinimleri olan tıbbi ve diğer tesislerde kullanılabilir.

Kaplama, bakır ve gümüş iyonlarının bileşimlerini içeriyor ve çelik yüzeyindeki bakterilerin %100 azalmasını sağlıyor. İyonlar doğrudan kaplama malzemesine enjekte edilerek ürünü mekanik darbelere karşı daha dirençli hale getirirken, antibakteriyel etkisini onlarca yıl koruyor.