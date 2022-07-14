Nippon Steel ve Anglo American karbonsuz üretim çözümleri için mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:56:03 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation İngiltere merkezli madenci Anglo American ile karbonsuz çelik üretimine geçişi hızlandırmaya yönelik çözümler üzerine ortaklaşa çalışmak için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre şirketler Anglo American’ın yüksek kaliteli demir cevherinin daha az çevresel etkiye sahip doğrudan indirgeme süreçlerinde kullanılmasına yönelik araştırmalar yapmanın yanı sıra, söz konusu cevherin doğrudan indirgeme sürecinde optimal kullanımıyla mevcut yüksek fırın üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı planlıyor.

Nippon Steel faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %30 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.