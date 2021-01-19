Nippon Steel, Kimitsu galvanizleme hattında üretime başladı, Kashima’daki yüksek fırını yeniden devreye aldı

Salı, 19 Ocak 2021 13:55:53 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Chiba’da bulunan Kimitsu tesisindeki sürekli galvanizleme hattında 16 Ocak’ta üretime başladığını açıkladı. Yeni hat aylık 33.000 mt ultra yüksek çekme dayanımlı çelik sac üretme kapasitesine sahip.

Şirket, artan ultra yüksek çekem dayanımlı çelik sac ihtiyacını karşılamak için söz konusu ürünün tedarik sitemini güçlendirdiğini, bunun da Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunacağını belirtti.

Öte yandan, Nippon Steel Corporation, Kashima’da bulunan East Japan tesisindeki 1 No’lu yüksek fırınını 19 Ocak’ta yeniden devreye aldı. Fırın geçtiğimiz yıl Nisan ayında talepteki düşüş nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu ve bu yıl Ocak ayının sonunda yeniden devreye alınması bekleniyordu.