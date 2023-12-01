Nippon Steel Bruney merkezli şirkete OCTG boru tedarik etmeye devam edecek

Cuma, 01 Aralık 2023 14:36:57 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation ve elektrik hizmetleri şirketi Sumitomo Corporation, Bruney merkezli ham petrol ve doğal gaz üreticisi Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad’a (BSP) OCTG boru tedarik etmek üzere yapılan sözleşmenin süresini 10 yıl uzattı.

Nippon Steel ve Sumitomo Corporation 50 yılı aşkın süredir BSP’ye dikişsiz OCTG boru tedarik ediyor.

Açıklamaya göre OCTG boru tedarikine yönelik sözleşmeye dayanarak Nippon Steel, Sumitomo Corporation ve Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec’in bağlı kuruluşu Vallourec Tubes SAS, Bruney’deki yerel istihdama katkıda bulunmak ve iç piyasaya OCTG boru tedarik etmek amacıyla gelişmiş bir OCTG tesisi olan VAM® BRN’yi kurdu. Yıllık 5.500 mt kapasiteye sahip VAM® BRN 2016 yılının Aralık ayında faaliyete başladı.