﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nippon Steel Bruney merkezli şirkete OCTG boru tedarik etmeye devam edecek

Cuma, 01 Aralık 2023 14:36:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation ve elektrik hizmetleri şirketi Sumitomo Corporation, Bruney merkezli ham petrol ve doğal gaz üreticisi Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad’a (BSP) OCTG boru tedarik etmek üzere yapılan sözleşmenin süresini 10 yıl uzattı.

Nippon Steel ve Sumitomo Corporation 50 yılı aşkın süredir BSP’ye dikişsiz OCTG boru tedarik ediyor.

Açıklamaya göre OCTG boru tedarikine yönelik sözleşmeye dayanarak Nippon Steel, Sumitomo Corporation ve Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec’in bağlı kuruluşu Vallourec Tubes SAS, Bruney’deki yerel istihdama katkıda bulunmak ve iç piyasaya OCTG boru tedarik etmek amacıyla gelişmiş bir OCTG tesisi olan VAM® BRN’yi kurdu. Yıllık 5.500 mt kapasiteye sahip VAM® BRN 2016 yılının Aralık ayında faaliyete başladı.


Etiketler: Boru Borular Japonya Bruney Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları değişmedi

30 Kas | Boru

ABD Nexteel’den ithal kalın etli dikdörtgen boruda damping olmadığına karar verdi

30 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %8,4 arttı

30 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yukarı yönlü

29 Kas | Boru

ABD’li kutu profil üreticileri 165$/mt’luk artış açıkladı

29 Kas | Boru

ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

24 Kas | Çelik Haberler

Perulu Aceros Arequipa Bolivya’da yeni boru tesisini devreye aldı

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla arttı

24 Kas | Boru

UNESID: Boru ve profil ithalatında koruma önlemleri ihlal ediliyor

23 Kas | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

23 Kas | Çelik Haberler