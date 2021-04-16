NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayı başında %4,6 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:31:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 1-10 Nisan tarihinde Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Mar ayının sonunda (21-31 Mart) kaydedilene kıyasla 217,9 RMB/mt (33,4$/mt) veya %4,6 artışla 4.993,3/mt (765$/mt) seviyesine yükseldi.

Nisan ayının başında, hepsi Mart ayının sonuna kıyasla olmak üzere, filmaşin fiyatları %5,1, orta kalınlıkta levha fiyatları %7,2, sıcak sac fiyatları %7,4, dikişsiz boru fiyatları %2,4 ve köşebent fiyatları %6,2 yükseldi.