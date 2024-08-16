NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Temmuz ayında aylık %4,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Temmuz ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,5 düştüğü, yıllık bazda ise %4,2 gerilediği belirlendi. Çin gayrimenkul sektörünün Temmuz ayında da zayıf bir performans göstermesi kısa vadede çelik talebini olumsuz etkileyebilir.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %8,2 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %8,1 gerilerken, söz konusu düşüş Haziran ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha hızlı kaydedildi.