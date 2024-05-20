NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Nisan ayında aylık %0,6 düştü

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:48:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Nisan ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,6 düştüğü, yıllık bazda ise %2,5 gerilediği belirlendi. Aylık düşüş Mart ayına kıyasla 0,5 puan daha yavaş olurken yine Mart ayına kıyasla yıllık bazda 1 puan daha hızlı düşüş kaydedildi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %6,8 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,9 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %6,6 gerilerken, söz konusu düşüş Mart ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,9 puan daha hızlı oldu.