NBS: Çin’de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,3 düştü

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:25:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde Kasım ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü ve yıllık %0,3 yükseldiği belirlendi. Yıllık düşüş oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %3,6 düştü. Bu düşüş bir önceki aya kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %3,9 gerilerken söz konusu düşüşün Ekim ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha hızlı olduğu gözlendi.