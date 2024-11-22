Çin’in Zhengzhou şehrinde 2. seviye acil durum önlemi alındı

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehri, 21 Kasım tarihinde hava kirliliğini azaltmak adına 2. seviye acil durum önlemi almaya karar verdi. Önlemin ne kadar süreceği daha sonra açıklanacak.

Bununla birlikte Shanxi eyaletine bağlı Yangquan, Taiyuan ve Linfen şehirleri de 22 Kasım’da 2. seviye acil durum önlemi aldı. Bahsi geçen eyaletlerde hava koşullarının 22 Kasım tarihinde kötüleşmesi nedeniyle alınan önlemler kapsamında şirketlerin emisyonlarını düşürmeleri, inşaat sahalarının faaliyetlerini durdurarak toz kirliliğini kontrol altına almaları ve hafriyat kamyonlarının trafiğe çıkmamaları gerekiyor.