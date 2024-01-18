NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Aralık ayında %0,1 gevşedi

Perşembe, 18 Ocak 2024 11:06:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde geçtiğimiz yılın Aralık ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,4 düştüğü, yıllık bazda ise %0,1 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %4 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %4,2 gerilerken, söz konusu düşüş Kasım ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.