NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ağustos’ta %4,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ağustos ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda ise %4,2 gerilediği belirlendi.

Çin gayrimenkul sektörünün Ağustos ayında da zayıf bir performans göstermesi çelik talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %8,6 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %8,5 gerilerken, söz konusu düşüş Temmuz ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha hızlı kaydedildi.