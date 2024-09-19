 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NBS:...

NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ağustos’ta %4,2 düştü

Perşembe, 19 Eylül 2024 09:18:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ağustos ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda ise %4,2 gerilediği belirlendi.

Çin gayrimenkul sektörünün Ağustos ayında da zayıf bir performans göstermesi çelik talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %8,6 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %8,5 gerilerken, söz konusu düşüş Temmuz ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha hızlı kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in kok üretimi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 düştü

19 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %10,2 düştü

19 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları zayıf talep nedeniyle hafifçe gevşedi

18 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 38. Hafta, 2024

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 38. Hafta, 2024

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 38. Hafta, 2024

18 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri aynı seviyelerde kaldı

18 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Eylül 2024

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tenova'nın Baosteel'e tedarik ettiği hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisi faaliyete hazır

18 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de yerel hurda fiyatları yükselse de ithalat etkilenmedi

18 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis