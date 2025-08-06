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MSSSL, Hindistan’da gelişmiş blum haddehanesi için Danieli ile iş birliği yaptı

Çarşamba, 06 Ağustos 2025 10:26:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen özel çelik üreticilerinden Mukand Sumi Special Steel Limited (MSSSL), Danieli India Limited ile son teknolojiye sahip yeni bir blum haddehanesi kurulumu için anlaşma imzaladı. Şirketten 6 Ağustos Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırım MSSSL’nin üretim kapasitesini artırma ve vasıflı çelik alanında inovasyonu teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni blum haddehanesi, 380 mm x 420 mm ebatlarındaki kütüklerden maksimum 200 mm çapında yuvarlak mamul üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede ürün esnekliği artırılırken, kalite kontrol süreçleri de iyileştirilecek. 

Özel çelik üretiminde liderlik hedefleniyor

MSSSL Genel Müdürü Vipul Mashruwala konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje yalnızca bir kapasite artışı değil, Hindistan’da vasıflı çelik üretiminin geleceğine liderlik etme taahhüdümüzün bir yansıması. Danieli ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde hem yerel hem de küresel pazarlarda artan talebi sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilecek ileri teknolojiye sahip olacağız,” dedi.

Yeni tesis kilit sektörlerin ihtiyacını karşılayacak

Yeni haddehane, Karnataka eyaletindeki Hospet tesisinde kurulacak ve otomotiv, makine, petrol ve doğal gaz, enerji ve altyapı gibi kilit sektörlerde yüksek kalite vasıflı çelik ürünlere yönelik artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacak.


Etiketler: Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Danieli 

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